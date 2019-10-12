Публикуем главные фотографии уходящей недели по версии РИА «7 новостей».

В Рязани выбрали лучших молодых педагогов города
За рязанских десантников в полуфинале КВН сыграл сам генерал ВДВ Алексей Рагозин
Рязанцы в третий раз проверили свои знания в области экономики
В Рязани прошёл XX слёт студенческих отрядов региона
Рязанским студентам вручили награды
Школьник из Рязани стал самым юным участником первого в России детского совета директоров Почта Банка
Захар Прилепин: Я очарован губернатором Рязанской области
В Рязани назвали имя лучшего сотрудника МФЦ