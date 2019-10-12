На главную Рязань Общество Главные фото недели РязаньОбществоТоп новостьФото Главные фото недели 12.10.2019 10:39 Поделиться Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Linkedin ReddIt Email Print Tumblr Telegram Mix VK LINE Viber Публикуем главные фотографии уходящей недели по версии РИА «7 новостей». В Рязани выбрали лучших молодых педагогов города За рязанских десантников в полуфинале КВН сыграл сам генерал ВДВ Алексей Рагозин Рязанцы в третий раз проверили свои знания в области экономики В Рязани прошёл XX слёт студенческих отрядов региона Рязанским студентам вручили награды Школьник из Рязани стал самым юным участником первого в России детского совета директоров Почта Банка Захар Прилепин: Я очарован губернатором Рязанской области В Рязани назвали имя лучшего сотрудника МФЦ