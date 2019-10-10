В Рязани выбрали лучших молодых педагогов города

В четверг, 10 октября, в Рязани подвели итоги муниципального этапа Всероссийского конкурса «Педагогический дебют». В этом году участниками конкурса стали 47 молодых педагогов, 26 из них прошли в очный этап, который проходил в городе с 7 октября.

Конкурсанты соревновались за звания «Молодой учитель», «Молодой воспитатель», «Молодой педагог дополнительного образования» и «Молодой педагог-психолог». Испытаний было несколько – презентация опыта педагогической работы, проведение уроков и учебных занятий, а также выступление с публичной лекцией.

Победителей и призёров поздравила заместитель министра образования и молодёжной политики Рязанской области Ольга Васина.

– Волнение конкурсных дней позади. Хочу пожелать, чтобы этот коллектив молодых, сплочённых, талантливых, креативных, умных и по-новому мыслящих педагогов прирастал год от года и чтобы вы не теряли друг друга, поддерживали профессиональное общение и росли в своей профессии. Творческих порывов, мастерства и профессиональных побед! – сказала заместитель министра.

Участники получили специальные подарки от регионального министерства образования и молодёжной политики, министерства физической культуры и спорта региона, администрации города, РГУ имени С.А. Есенина, Рязанской областной организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ, а также специальные призы от жюри.

К поздравлениям присоединилась заместитель главы администрации города Рязани Надежда Штевнина. Она поблагодарила участников за труд.

– «Педагогический дебют» – это начало, пусть дальше всё будет только лучше, прекраснее, а горизонты – шире. И та «суперсила», которую вы открыли, помогает вам и впредь достигать новых вершин, – сказала Надежда Штевнина.

Андрей Кашаев, ректор РИРО, отметил, что в молодых педагогах дети видят, в первую очередь, своих друзей, понимающих, мудрых, умных, к которым всегда можно обратиться за помощью.

По итогам конкурса диплом лауреата 1 степени в номинации «Молодые воспитатели» получила Екатерина Гуреева, воспитатель детского сада №7. Победительница поблагодарила коллектив за поддержку, членов жюри – за советы и добрые слова, пожелала всем участницам не останавливаться и идти дальше.

Екатерина Гуреева, воспитатель детского сада №7

«Молодым учителем» стала Дарья Мамошкина, учитель истории и обществознания школы №51. Победительница поблагодарила педагогов своей школы за активную поддержку и готовность прийти на помощь молодым учителям, а также выразила благодарность организаторам и участникам.

Дарья Мамошкина, учитель истории и обществознания школы №51

Лейла Никитина, преподаватель МАУДО «Рязанский городской Дворец детского творчества», стала победительницей в номинации «Молодой педагог дополнительного образования».

Лейла Никитина, преподаватель МАУДО «Рязанский городской Дворец детского творчества»

Лучшим «Молодым педагогом-психологом» стала Дарья Исаева, педагог-психолог школы №11.

Дарья Исаева, педагог-психолог школы №11.

Для педагогов юные рязанцы подготовили концертные номера. Завершился праздник исполнением гимна конкурса «Педагогический дебют», который написала призёр конкурса 2011 года.