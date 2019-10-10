В Рязани назвали имя лучшего сотрудника МФЦ

В четверг, 10 октября, подвели итоги заключительного этапа конкурса «Лучший многофункциональный центр Рязанской области». Конкурс прошёл уже в шестой раз, причём, по двум номинациям «Лучший МФЦ» и «Лучший универсальный специалист МФЦ».

Всего в этом году участвовало 27 сотрудников МФЦ, но только 5 из них дошли до финального конкурсного отбора. Лучшим сотрудником МФЦ стала специалист 1-й категории ТО по Московскому району г. Рязани – Светлана Сундукова.

В конкурсе учитывались профессиональные навыки участников, их видеопрезентации, анкеты, эссе, ответы на вопросы жюри, отсутствие жалоб от клиентов и стаж работы не менее 6 лет.

В номинации «Лучший МФЦ» финалистами стали три территориальных отдела.

1 место – Новомичуринский территориальный отдел,

2 место – Ухоловский территориальный отдел,

3 место – Сараевский территориальный отдел.

В этой номинации учитывались такие критерии, как: средняя продолжительность ожидания посетителей в очереди, загруженность специалистов и их универсальность, условия для маломобильных граждан и уровень качества обслуживания граждан.

На конкурсе среди членов жюри присутствовала заместитель министра промышленности и экономического развития Рязанской области Нина Соломонова. Она поздравила участников конкурса, а наиболее активным сотрудникам МФЦ вручила региональные награды.

– Здесь собрались лучшие специалисты, и я хочу поблагодарить вас за вашу многофункциональность, универсальность, терпение. Сейчас уже многое сделано, но мы ждем от вас инициативы по улучшению работы МФЦ. Мы готовы вместе с вами претворять в жизнь ваши предложения и идеи, – отметила Нина Соломонова.

Отметим, что теперь победители регионального этапа смогут представить Рязанскую область на всероссийском конкурсе «Лучший многофункциональный центр России».