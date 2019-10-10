Школьник из Рязани стал самым юным участником первого в России детского совета директоров Почта Банка

Ученик 33 школы города Рязани Владислав Болквадзе стал бронзовым призером Всероссийского конкурса «Лучший урок письма» в номинации Почта Банка «Если бы я был президентом банка, какую услугу предложил бы в первую очередь».

9-летний Владислав придумал проект «Зоопарк-приют» в отделениях банках. Школьник очень любит животных, у него у самого есть кошка, а еще он принимает участие в судьбе братьев наших меньших, о которых некому позаботиться. «Я хочу делать все, что в моих силах, чтобы спасать планету. Сам выращиваю растения дома и на даче. Все мы – разные. Но я верю, что в душе каждый человек добрый. Думаю, что приюты для животных объединят нас», — сказал Владислав.

Шесть номинантов конкурса были приглашены в Москву в головной офис Почта Банка на заседание детского совета директоров. Президент – председатель правления банка Дмитрий Руденко — выбрал и наградил победителей конкурса и лауреатов.

Ребята – участники детского совета директоров – приняли участие в открытом обсуждении предложений и даже получили свое первое задание – кто быстрее подпишет и поставит свою именную печать на стопке служебных документов.

Все победители конкурса получили незабываемые впечатления и памятные подарки от организаторов конкурса. По окончании заседания школьники отправились на небольшую экскурсию по банку и даже узнали, как устроен банкомат изнутри.

Ежегодно рязанские школьники принимают активное участие во Всероссийском конкурсе «Лучший урок письма» и неоднократно становились его призерами.

В этом году, кроме Владислава, победителями и лауреатами конкурса в различных номинациях стали Евдокимова Вероника, школа № 73, Милексетян Яна, школа № 50, Рюмина Арина, лицей № 4 и Гаврилова Алена, школа № 14.