На главную Рязань ГИБДД: в 2019 году в Рязанской области 9 человек погибли из-за уснувших...
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ГИБДД: в 2019 году в Рязанской области 9 человек погибли из-за уснувших водителей


С начала 2019 года нарушение режима труда и отдыха водителями стало сопутствующей причиной 36-ти ДТП, в которых 9 человек погибли и 54 ранены. Об этом сообщает Госавтоинспекция.
ГИБДД проводит профилактическую акцию «Не спи за рулем!». Инспекторы напоминают водителям, двигающимся по региональным и федеральным автомобильным дорогам, что управление автомобилем в состоянии переутомления крайне опасно. Профилактические мероприятия уже проведены на различных участках автодорог М5 «Урал» и Р22 «Каспий», а также на межмуниципальных трассах.

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