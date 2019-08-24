Елена Сорокина: В таком состоянии содержать подъезды в 21 веке стыдно

В субботу, 24 августа, и.о. главы администрации города Рязани Елена Сорокина проинспектировала уборку территории на улице Гоголя у домов 34/6 и 36 от мусора. Силами городских служб свалка здесь была ликвидирована, однако c начала июля управляющая компания ООО «ТеплоСтройИнвест» прекратила обслуживание жилищного фонда, в связи с приостановкой действия лицензии на осуществление предпринимательской деятельности.

«Это проблема сложная, застарелая. Но это не значит, что мы ее не будем решать», – отметила Елена Сорокина. Управлению ЖКХ дано поручение в кратчайшие сроки найти управляющую компанию, а также постоянно вывозить мусор с контейнерных площадок домов, оказавшихся без обслуживающей организации.

В Железнодорожном районе на улице Шевченко, Сорокина встретилась с активистами дома №42, которые пожаловались на плохое состояние двора, а также на работу своей управляющей организации – ООО «ГУЖК Железнодорожного района города Рязани». Земельный участок под домом не сформирован.

Елена Сорокина рассказала, что если собственники помещений дома решат оформить земельный участок в общую долевую собственность, благоустройство на территории можно выполнить в 2020 году в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды города Рязани». Также жители дома могут принять участие в программе местных инициатив, разработав проект благоустройства и приняв участие в софинансировании.

Районным префектурам было поручено рассказывать населению о возможности участия в данных программах.

Осмотрев подъезд дома, Елена Сорокина поручила отремонтировать его.