В пятницу, 28 февраля, глава администрации Рязани Елена Сорокина провела личный приём граждан. В числе рассмотренных вопросов были благоустройство дворовых территорий, ремонт дорожного полотна, вопросы жилищно-коммунального хозяйства. Об этом сообщила пресс-служба администрации.



Так, инициативные жители обратились с просьбой привести парковку во дворе дома №3 корп. 2 по ул. Советской Армии в нормативное состояние, установить бордюры и произвести асфальтирование.



Специалисты управления благоустройства города отметили, что работы по обустройству автомобильной парковки выполнены в октябре 2019 года в рамках реализации проекта поддержки местных инициатив. Кроме того, в 2017 году подрядчиком был произведен ремонт дворовой территории согласно разработанной проектной документации.



Елена Сорокина предложила жителям принять участие в программах «Формирование современной городской среды города Рязани» или местных инициатив. Кроме того, руководитель городской администрации дала поручение управлению благоустройства пояснить гражданам подробный механизм включения в программы и регулярно осуществлять выезды на место с целью обследования территории.



Также к главе администрации обратился индивидуальный предприниматель по вопросу сдачи в аренду нестационарного торгового объекта. Заявителю подробно разъяснили порядок размещения и использования НТО на территории города. Елена Сорокина поручила управлению экономического развития в ближайшее время проработать этот вопрос.



По всем озвученным на личном приеме вопросам главой администрации даны необходимые поручения соответствующим структурным подразделениям и курирующим заместителям.

