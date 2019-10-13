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Елена Сорокина провела личный приём граждан

В пятницу, 11 октября, глава администрации Рязани Елена Сорокина провела личный приём граждан. Об этом сообщил официальный сайт администрации. 

Во время работы Елена Сорокина обсудила с жителями Рязани вопросы ремонта дорог и тротуаров, поговорили о благоустройстве территорий, а также о соблюдении градостроительных норм.

Председатель Рязанской региональной общественной организации «Добрые сердца» Элина Мальцева пришла в администрацию Рязани со словами благодарности. Она поблагодарила Сорокину за помощь в проведении благотворительного пробега «Спорт во благо». Глава администрации выразила благодарность Мальцевой за её инициативу и поручила включиь благотворительный пробег в план спортивных мероприятий, проводимых в Рязани.

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