В пятницу, 11 октября, глава администрации Рязани Елена Сорокина провела личный приём граждан. Об этом сообщил официальный сайт администрации.



Во время работы Елена Сорокина обсудила с жителями Рязани вопросы ремонта дорог и тротуаров, поговорили о благоустройстве территорий, а также о соблюдении градостроительных норм.



Председатель Рязанской региональной общественной организации «Добрые сердца» Элина Мальцева пришла в администрацию Рязани со словами благодарности. Она поблагодарила Сорокину за помощь в проведении благотворительного пробега «Спорт во благо». Глава администрации выразила благодарность Мальцевой за её инициативу и поручила включиь благотворительный пробег в план спортивных мероприятий, проводимых в Рязани.

