Елена Сорокина: Я пришла работать, честно, искренне, во благо людей

10 сентября депутаты Рязанской городской Думы назначили Елену Сорокину главой администрации города. Она поблагодарила их за кредит доверия и выразила надежду на сотрудничество с теми, кто за неё не проголосовал.

– Хочу стать членом команды губернатора, его курс на открытость власти – это и мой курс. У нас всё получится, – сказала Сорокина.

В беседе с журналистами новый глава города отметила, что не знает, с чем её все сегодня поздравляют.