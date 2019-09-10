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Елена Сорокина: Я пришла работать, честно, искренне, во благо людей

10 сентября депутаты Рязанской городской Думы назначили Елену Сорокину главой администрации города. Она поблагодарила их за кредит доверия и выразила надежду на сотрудничество с теми, кто за неё не проголосовал.

– Хочу стать членом команды губернатора, его курс на открытость власти – это и мой курс. У нас всё получится, – сказала Сорокина.

В беседе с журналистами новый глава города отметила, что не знает, с чем её все сегодня поздравляют.

– Я пришла работать, честно, искренне, во благо людей. Я так живу, и меняться не собираюсь, – рассказала она. – Я хочу, чтобы город процветал, и надеюсь на взаимодействие с народом, правительством Рязанской области.

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