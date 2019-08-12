Эксперты подсчитали среднюю зарплату административного директора в Рязани

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob проанализировал зарплаты административных директоров в 70 крупнейших городах России, в том числе в Рязани.

Так, по данным Superjob, административный директор в этом городе в среднем получает 92000 рублей, когда его коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 135000 рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге – 124000 рублей в месяц.

В соседних крупных городах зарплата представителей данной профессии достигает следующих показателей: Владимир – 88000 рублей, Тула – 93000 рублей, Липецк, Тамбов – 81000 рублей в месяц.