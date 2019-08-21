Две рязанки стали победительницами конкурса красоты среди бабушек

Две бабушки, представляющие Рязанскую область, стали победительницами онлайн конкурса красоты «Краса Земли 2020». Об этом сообщили организаторы.



Титул «Краса Земли 2020» получила Наталья Михалина из Кириц, второе место заняла Нина Никишина из Сасова, третьей стала Маргарита Кравченко из Новочеркасска Ростовской области.



В этом году в конкурсе участвовали представительницы России, США и Германии.



Конкурс «Краса Земли» проводится с 2017 года. Изначально его участницами были молодые мамы, но затем формат поменяли – теперь участвую бабушки, у которых есть внуки.



Наталье Михалине 45 лет, она работает бухгалтером в детском санатории в Кирицах. У неё один внук.



Нина Никишина

У Нины Никишиной также один внук, ей 41 год. Работает педагогом в Центре дополнительного образования в городе Сасово.

