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Два человека погибли в ДТП с микроавтобусом в Рязанской области

В результате ДТП с микроавтобусом в Рязанской области погибли два человека, двоих госпитализировали. Об этом сообщил сайт регионального УМВД.

По данным Госавтоинспекции, авария произошла около часа ночи в понедельник, 12 августа, на 333-м километре автодороги М-5 «Урал» в Путятинском районе. Микроавтобус «Мерседес-Бенц 208» под управлением 26-летнего водителя, двигавшийся в сторону Москвы, оказался в кювете, где произошло опрокидывание.

В ДТП погибли два пассажира в возрасте 26 и 19 лет, ещё двоих пассажиров 31 и 30 лет госпитализировали. 

Также сообщается, что микроавтобус был не рейсовый, внутри находилось пять человек. По факту аварии проводится проверка.

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