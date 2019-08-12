Два человека погибли в ДТП с микроавтобусом в Рязанской области

В результате ДТП с микроавтобусом в Рязанской области погибли два человека, двоих госпитализировали. Об этом сообщил сайт регионального УМВД.



По данным Госавтоинспекции, авария произошла около часа ночи в понедельник, 12 августа, на 333-м километре автодороги М-5 «Урал» в Путятинском районе. Микроавтобус «Мерседес-Бенц 208» под управлением 26-летнего водителя, двигавшийся в сторону Москвы, оказался в кювете, где произошло опрокидывание.



В ДТП погибли два пассажира в возрасте 26 и 19 лет, ещё двоих пассажиров 31 и 30 лет госпитализировали.



Также сообщается, что микроавтобус был не рейсовый, внутри находилось пять человек. По факту аварии проводится проверка.

