До конца года в 99 рязанских школах появится высокоскоростной интернет

До конца 2019 года в 99 школах Рязанской области появится высокоскоростной интернет. К концу 2021 года им обеспечат все школ региона. Такую задачу губернатор Рязанской области Николай Любимов поставил на глобальной конференции по технологиям в образовании EDCRUNCH 2019.

Как сообщает сайт регионального правительства, 47% образовательных организаций в 2019 году получат доступ к интернету со скоростью не менее 100 мегабит в секунду в городах и не менее 50 мегабит в секунду в сельской местности.

Конференцию в Москве также посетила министр образования и молодёжной политики Ольга Щетинкина. Она отметила, что для региона конференция важна, в первую очередь, с точки зрения ознакомления с самыми современными разработками, технологиями и перспективами их внедрения в систему образования.