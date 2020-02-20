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Директор рязанского филиала ПАО «Ростелеком» пообщался с журналистами региона

В четверг, 20 февраля, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Тульской и Рязанской областях встретился с рязанскими журналистами. В уютной обстановке ресторана «Римские каникулы» представители региональных СМИ смогли задать все интересующие их вопросы.

Андрей Карташов рассказал, что в июле 2018 года было принято решение об объединении Рязанского и Тульского филиалов. И с 1 января 2020 года Рязанский и Тульский филиалы официально стали одним филиалом. Сложилась команда сильнейших профессионалов из обоих регионов. Результатом этой работы стал рост выручки по итогам 2019 года. И это несмотря на то, что основная услуга «Ростелекома» – фиксированная телефония – становится всё менее востребованной.

Только в Сасове и Рыбном в 2019 году удалось охватить широкополосным доступом в интернет более 7000 домохозяйств. В этом году планируется охватить порядка 16 тысяч хозяйств.

– У нас очень много планов. Мы оптимистично смотрим в 2020 год, – отметил Андрей Карташов. – Компания активно развивается, стратегия корректируется. И сегодня «Ростелеком» уже перешёл из статуса телекоммуникационного оператора традиционных услуг связи в статус цифрового партнёра – населения, компании, государства.

В планах компании также продолжение устранения цифрового неравенства, подключение оптическими сетями объектов РЭС, создание экосистемы для населения в части цифровых сервисов, внедрение криптокабин для оформления загранпаспортов, развитие уже востребованных у населения продуктов «Умный дом», «Интерактивное телевидение», «Видеонаблюдение» и других.

Журналистов интересовали как личные вопросы – о проведении интернета в частные дома и малочисленные населённые пункты, так и общие – об обслуживании платных парковок, о взаимодействии с властью, о доступности в Рязани сетей 5G, об организации видеонаблюдения на ЕГЭ, об участии в развитии городской среды и даже о внешнем виде здания ПАО «Ростелеком» на улице Свободы.

Андрей Карташов подробно ответил на все вопросы, выслушал предложения и пригласил журналистов на День открытых дверей, который пройдёт в рязанском филиале «Ростелекома» в апреле.

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