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Депутаты Рязанской облдумы прокомментировали отчёт губернатора о работе правительства в 2019 году

12 марта Николай Любимов выступил перед депутатами Рязанской областной Думы с отчётом о работе правительства в 2019 году. Заслушав доклад главы региона и ответы на вопросы, депутаты приняли отчет к сведению.

Представителей фракций политических партий областной Думы прокомментировали отчёт в ходе общения с журналистами.
— Согласно отчёту, рост в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве в нашем регионе выше, чем в среднем по РФ, — отметил председатель Рязанской облдумы,  секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Аркадий Фомин. — Это говорит о том, что работа по поддержке бизнеса, инвестиций даёт свои результаты. Как следствие, инвестиции в основной капитал тоже выше, чем в целом по стране, а это высокооплачиваемые рабочие места, налоговые отчисления. В отчёте отмечено увеличение доходов регионального бюджета на 13%. Соответственно, мы имеем возможность распоряжаться этими средствами и направлять их на развитие социальной сферы, погашение госдолга, который в последнее время мы смогли снизить. Это даёт возможность бюджету быть более стабильным.
Фомин особо отметил достижения в социальной сфере, о которых рассказал губернатор. В прошлом году в области были сданы 34 соцобъекта.
— Особое внимание уделялось здравоохранению в связи с запросом населения на повышение качества медицинской помощи, — сказал глава парламента. – Построено 14 стационарных и 10 передвижных ФАПов, которые сделают медпомощь более доступной, сдан такой крупный объект как новая больница скорой медицинской помощи. Проведена большая работа для получения финансирования на строительство онкодиспансера. Также организована поддержка многодетных семей, активно идет работа с людьми пожилого возраста.
Депутат от КПРФ Виктор Малюгин выразил мнение, что пока еще не все проблемы решены. В частности, необходимо усилить работу по вопросам обеспечения села инфраструктурой. Также он считает, что следует обратить более пристальное внимание на проблемы оптимизации учреждений здравоохранения.

Депутат от «Справедливой России» Сергей Пупков отметил открытость региональной власти, которая активно коммуницирует с населением, в частности, через соцсети и объясняет свои решения.
Депутат от ЛДПР Елена Филатова подчеркнула отражённые в отчёте позитивные изменения как в экономике, так и в социальной сфере, в частности, повышение макроэкономических показателей.

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