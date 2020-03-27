Депутаты Рязанской гордумы узаконили участки для строительства школы и реконструкции детсада

27 марта на заседании Рязанской городской Думы депутаты изменили назначение двух земельных участков в городе для строительства школы и реконструкции детского сада. Об этом сообщает сайт гордумы.

Было принято решение о внесении изменений в Генплан Рязани в отношении земельного участка в районе дома 26в по ул. Зубковой. Меняется функциональное зонирование территории с зоны застройки многоэтажными жилыми домами, зоны учреждений здравоохранения и социальной защиты на зону образовательных учреждений среднего и высшего профессионального образования. Необходимость изменений в Генплан связана с предстоящей реконструкцией детского сада №7 и расширением его территории. На участке планируется возведение пристройки на 80 мест к дошкольному образовательному учреждению.

Рассмотрен вопрос о внесении изменений в Правила землепользования и застройки в отношении земельного участка в микрорайоне Кальное у ручья Быстрец, на котором планируется строительство школы. Согласно поправкам в Правила землепользования и застройки будут изменены границы территориальных зон: зоны застройки многоэтажными жилыми домами, зоны городских парков, скверов, бульваров, зоны общественно-жилой застройки, зоны общеобразовательных учреждений среднего и высшего профессионального образования.