«Денежные приметы» в канун Хэллоуина. 155 финансовых историй

РИА «7 новостей» и Отделение Рязань ГУ Банка России по ЦФО продолжают проект «155 финансовых историй», посвящённый 155-летию со дня основания Госбанка на рязанской земле. Самые необычные деньги мира, занятные факты о денежных средствах различных народов, люди, чья жизнь была связана с финансами… Каждую неделю читатели РИА «7 новостей» смогут узнавать пять новых историй.

История 119. Мировые суеверия: в Хэллоуин вспоминаем «денежные» приметы

31 октября по всему миру становится больше ведьм, вампиров и прочей нечистой силы, ведь с каждым годом все большую популярность получает праздник Хэллоуин. Одни стараются пощекотать себе нервы, другие просто подвержены модному влиянию. Вариант костюма, который могли бы надеть участники вечеринки, — монета. Дело в том, что с деньгами связано немало суеверий, легенд и примет. Зачесалась левая ладонь – к прибыли! Отметила птица – тоже к доходу! И таких примеров десятки.

Деньги всегда были окутаны мистическим ореолом. Древние греки, например, верили: если умершему не положить с собой обол, монету, равную 1/6 драхмы, то Харон не перевезет душу через реку Стикс в подземное царство Аида. А китайцы выпускают специальные ритуальные деньги. В Поднебесной много веков уверены: в загробный мир человек переходит без всего, задача потомков – обеспечить некий необходимый минимум. Однако китайцы решили, что вместо реальных вещей и денег духов вполне устроит муляж, а вот настоящие банкноты жечь – к беде. В последние годы к ритуальным купюрам добавились и платежные карты, от условных до тщательно прорисованных.

Некоторые приметы являются общемировыми. Например, везде верят, что в бумажнике нужно держать неразменную монету, которая будет привлекать прибыль, а четырехлистный клевер, по распространенному мнению, приносит удачу. Казалось бы, найденные деньги на улице тоже обрадуют каждого. Но только не японца. Кошелек в Стране восходящего солнца подберет разве что иностранец. Сами потомки самураев считают: если взять чужое, Вселенная затем лишит тебя чего-то ценного.