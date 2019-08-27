РИА «7 новостей» и Отделение Рязань ГУ Банка России по ЦФО продолжают проект «155 финансовых историй», посвящённый 155-летию со дня основания Госбанка на рязанской земле. Самые необычные деньги мира, занятные факты о денежных средствах различных народов, люди, чья жизнь была связана с финансами… Каждую неделю читатели РИА «7 новостей» смогут узнавать пять новых историй. На этой неделе, когда открывается Венецианский кинофестиваль и празднуется День российского кино, узнаем о деньгах в кинематографе.

История 76. Действительно народное кино, или Как собрать деньги на фильм?

«Месье, же не манж па сис жур», — говорил Киса Воробьянинов, протянув шляпу для подаяний. Но таким способом можно наскрести разве что на обед (о чём собственно уездный предводитель дворянства и пытался попросить на ломаном французском). А что если нужно больше денег? К примеру, на то, чтобы снять фильм об Ипполите, хоть про Воробьянинова, хоть про любителя помыться в ванной прямо в пальто и в шапке? Сегодня поможет краудфандинг – сбор средств на тот или иной проект, как правило, на интернет-площадках.

Яркий пример – фильм «28 панфиловцев» 2016 года. Режиссёр и автор сценария Андрей Шальопа признавался, что поначалу идея собрать средства на запуск съёмочного процесса ему казалась нереальной. Друг уговорил попробовать, затем к промоушену подключился известный в киномире Дмитрий «Гоблин» Пучков. В результате потенциальные зрители перечислили почти 35 млн рублей.

«Мы понимаем, что народные средства – это аванс, который мы должны честно отработать и предъявить результат», — говорил Шальопа. Возникший резонанс привлёк внимание Министерства культуры РФ, которое выделило оставшееся финансирование. А сам фильм в итоге стал ярким доказательством того, что если проект имеет потенциал, краудфандинг – возможность набрать стартовый капитал.

В том же 2016 году одной из наиболее обсуждаемых новостей кинематографа стала своеобразная киноафера. Три американских комика объявили сбор на новый фильм «It’s all good» («Всё хорошо»). Кроме названия потенциальным инвесторам ничего не было известно, но деньги на краудфандинговой площадке стали поступать, собрали 75 тысяч долларов США. Чуть позже вышел трейлер: вечеринки, яхты, словом, дольче вита. В главных ролях – сами комики. Они признались: это документальный отчёт о том, как весело и вкусно потратить 75 тысяч. Одни жертвователи были разгневаны, другие отнеслись к этому, как к социальному эксперименту. И действительно: многие не задумываются, куда перечисляют средства.