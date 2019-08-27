С начала года диспансеризацию прошли свыше 103,5 тысяч рязанцев

В понедельник, 26 августа, губернатор Рязанской области провёл очередное заседание правительства.

Министр здравоохранения Рязанской области Андрей Прилуцкий доложил о ходе диспансеризации населения. За семь месяцев 2019 года своё здоровье проверили свыше 103,5 тыс. взрослых, что составляет 58,7% от годового плана. По словам министра, в результате диспансеризации впервые было выявлено около 6300 случаев заболеваний.

Губернатор Николай Любимов подчеркнул, что работу по диспансеризации населения необходимо активно продолжать.

– Необходимо обследовать максимальное количество людей. Это даёт гораздо больше возможностей, вариантов для успешного лечения выявленных заболеваний, в том числе онкологических, – сказал Николай Любимов.

Участники заседания также обсудили проект постановления о сокращении расходов на обслуживание госдолга, а также приобретение нового программного продукта с целью обеспечения взаимодействия с Единым порталом бюджетной системы РФ. Рассмотрен также проект, предполагающий корректировку регионального закона по обеспечению жильём детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в связи с изменениями федерального законодательства.