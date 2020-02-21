Что посмотреть в Рязани в выходные

22 февраля (суббота)

10.00 и 12.00 – «Земляничная сказка» в театре кукол

12.00 — XXVIII Всероссийский фестиваль детского танца «Чёрный котёнок 2020» в РДМ.

12.00 – концерт, посвящённый Дню защитника Отечества «Гордость России!», на танцверанде в ЦПКиО.

12.00 – встреча фотоклуба «Бунтари Есенина» на тему «Мода и журналистика» в библиотеке Есенина.

12.00 – сказка «Красная Шапочка» в театре кукол

13.00 – открытый чемпионат Рязанской области по армспорту в ТРЦ «Виктория Плаза».

13.00 – лекция Алексея Бусарова «Луноход 1» в рязанском музее путешественников.

13.30 и 16.30 — спектакль Тульского ТЮЗа «По щучьему велению» на площадке М5 Молл.

17.00 – Государственный театр танца «Казаки России» выступает в филармонии.

18.00 – премьера спектакля «Король-олень» в театре кукол

18.00 – «Вишнёвый сад» в театре драмы

18.00 – «Детство 45-53: а завтра будет счастье» в театре на Соборной

18.00 – мюзикл «Королева Чардаша» в музыкальном театре

19.00 – концерт Олега Гордеева и друзей в «Фотодоме».

23 февраля (воскресенье)

11.00 – сказка «Теремок» в театре кукол

12.00 — XXVIII Всероссийский фестиваль детского танца «Чёрный котёнок 2020» в РДМ.

12.00 – День защитника отечества и большой праздник в М5 Молл.

12.00 – фестиваль свадебной культуры «Белый Бум» в отеле «Амакс».

14.00 – праздничная программа ко Дню защитника Отечества в ТРЦ «Премьер».

14.00 – сказка «Гадкий котёнок» в театре на Соборной

17.00 – концерт Нины Шацкой «Предчувствие весны» в филармонии

18.00 – мастер-класс «Подарок защитнику» в Лесопарке.

18.00 – премьера спектакля «Король-олень» в театре кукол

18.00 – комедия «Выдать Джанет замуж» в театре драмы

18.00 – комедия «№13» в театре на Соборной