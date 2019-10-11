Что посмотреть в Рязани в выходные

12 октября (суббота)

11.00 – сказка «Теремок» в театре кукол

13.30 и 16.30 – спектакль «Принцесса и Свинопас» Московского театра кукол в М5 Молл.

14.00 – спектакль «Дочь пирата» в театре драмы

14.00 – музыкально-литературная композиция «Приключения Чиполлино» в исполнении Владимира Рогулина и РГСО в филармонии

17.00 – программа «Кошки в городе» Владимира Куклачёва в МКЦ

17.00 – международный фестиваль короткометражек Kinematic Shorts в кинотеатре «Кинолюкс».

18.00 – спектакль «Переплыть море» в театре драмы

19.00 – концерт Кирилла Устинова в «Фотодоме» на Почтовой

21.00 – дискотека на льду в ДС «Олимпийский»

13 октября (воскресенье)

11.00 – встреча с художником Анатолием Ларюниным на выставке «С мечтой о космосе» в художественном музее.

11.00 – сказка «Заколдованная принцесса» в театре кукол

17.00 – международный фестиваль короткометражек Kinematic Shorts в кинотеатре «Кинолюкс»

18.00 – мюзикл «Средство Макропулоса» в музыкальном театре