Что посеять в марте на рассаду?

Вот так незаметно и быстро пролетела зима, а это значит, что скоро у дачников начнётся новый посевной сезон. А рассаду можно начать сеять уже в марте. Предлагаем заранее запастись семенами и публикуем «Посевной календарь-2020».

Овощи

Огурцы. Обычно их сеют в конце апреля-начале мая, но в обогреваемой теплице можно посеять в марте и собрать первый урожай уже в июне. Рассаду рекомендуется пересаживать через 15-20 дней. Идеальная почва для выращивания рассады огурцов – смесь торфа, дерновой земли, опилок и перегноя (в равных частях).

Болгарский перец. Так как созревает перец довольно долго, чтобы собрать первый урожай в июне-июле посеять нужно в марте. Почву можно приобрести любую, но для лучшего урожая добавить в неё древесную золу.

Репчатый лук. Посеять можно уже сейчас, а в конце мая высадить в открытый грунт.

Цветы

Эхинацея – одно из лучших лекарственных помощников. Отличное иммуномодулирующее, кровоостанавливающее, противовоспалительное и ранозаживляющее средство. Сеять можно уже сейчас, на майские праздники высаживать в открытый грунт.

Георгины однолетние. Очень прихотливые растения. Сеять семена нужно в смесь перегноя, компоста и прокалённого песка или перлита, взятых в равных частях. Слегка присыпать тонким слоем земли.

Петуния. Конечно, уже есть в каждом саду, но всё же. При посеве на рассаду семена петунии не нужно присыпать землей, а лишь аккуратно распределить по поверхности увлажненного субстрата и опрыскать водой из пульверизатора.

Флокс Друммонда. Предварительно посевной материал рекомендуется прорастить. Семена нужно положить на влажный ватный диск, накрыть пленкой и поставить в тёплое место (к батарее). В пленке можно сделать пару маленьких дырочек, чтобы семена не загнили.

Описанные в статье семена можно высаживать уже на майские праздники, чтобы к началу лета радоваться урожаю и цветению.

Советы для редакции РИА «7 новостей» давал специалист-агроном Владимир Печенихин.