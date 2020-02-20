На главную Новости Рязани

Что посеять в марте на рассаду?

Вот так незаметно и быстро пролетела зима, а это значит, что скоро у дачников начнётся новый посевной сезон. А рассаду можно начать сеять уже в марте. Предлагаем заранее запастись семенами и публикуем «Посевной календарь-2020».

Овощи

Огурцы. Обычно их сеют в конце апреля-начале мая, но в обогреваемой теплице можно посеять в марте и собрать первый урожай уже в июне. Рассаду рекомендуется пересаживать через 15-20 дней. Идеальная почва для выращивания рассады огурцов – смесь торфа, дерновой земли, опилок и перегноя (в равных частях).

Болгарский перец. Так как созревает перец довольно долго, чтобы собрать первый урожай в июне-июле посеять нужно в марте. Почву можно приобрести любую, но для лучшего урожая добавить в неё древесную золу.

Репчатый лук. Посеять можно уже сейчас, а в конце мая высадить в открытый грунт.

Цветы

Эхинацея – одно из лучших лекарственных помощников. Отличное иммуномодулирующее, кровоостанавливающее, противовоспалительное и ранозаживляющее средство. Сеять можно уже сейчас, на майские праздники высаживать в открытый грунт.

Георгины однолетние. Очень прихотливые растения. Сеять семена нужно в смесь перегноя, компоста и прокалённого песка или перлита, взятых в равных частях. Слегка присыпать тонким слоем земли.

Петуния. Конечно, уже есть в каждом саду, но всё же. При посеве на рассаду семена петунии не нужно присыпать землей, а лишь аккуратно распределить по поверхности увлажненного субстрата и опрыскать водой из пульверизатора.

Флокс Друммонда. Предварительно посевной материал рекомендуется прорастить. Семена нужно положить на влажный ватный диск, накрыть пленкой и поставить в тёплое место (к батарее). В пленке можно сделать пару маленьких дырочек, чтобы семена не загнили.

Описанные в статье семена можно высаживать уже на майские праздники, чтобы к началу лета радоваться урожаю и цветению.

Советы для редакции РИА «7 новостей» давал специалист-агроном Владимир Печенихин.

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Рязанское министерство отправило обращение в Минкульт РФ о ситуации с филиалом МГИК

Культура
Напомним, вчера появилась информация, что из здания бывшего филиала Московского института культуры в Рязани вывозится мебель, а инструменты выкидываются в окно. Учредителем вуза является Минкульт РФ, поэтому обращение было направлено туда.
Узнать больше

Что посеять в марте на рассаду?

Новости Рязани
Вот так незаметно и быстро пролетела зима, а это значит, что скоро у дачников начнётся новый посевной сезон. А рассаду можно начать...
Узнать больше

В Рязани продолжат благоустраивать Верхний городской парк

Администрация
Благоустройство Верхнего городского парка, который также называют Наташкиным парком, будет продолжено. В 2020 году здесь установят фонари, скамейки и урны, сообщает сайт...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

За несколько дней до… Идеи для тех, кто выбирает подарки мужчинам в последний момент

Акценты
До Дня защитника Отечества остаётся всё меньше времени. Не беда, если в будничной суете вы не успели заранее подготовить сюрприз для мужчины....
Узнать больше

Пожилой мужчина пропал, уехав из Рязани в Москву

Новости Рязани
Волонтёры приступили к поискам 71-летнего Николая Ивановича Власова. Информация об этом появилась в группе поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт Рязань».  Во...
Узнать больше

Молодые специалисты РНПК защитили свои проекты на научно-технической конференции

Новости Рязани
Рязанская нефтеперерабатывающая компания, дочернее общество НК «Роснефть» провела научно-техническую конференцию молодых специалистов (НТК). Участие в этом ежегодном мероприятии принял 41 человек –...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

За несколько дней до… Идеи для тех, кто выбирает подарки мужчинам в последний момент

Акценты
До Дня защитника Отечества остаётся всё меньше времени. Не беда, если в будничной суете вы не успели заранее подготовить сюрприз для мужчины....
Узнать больше

Из-за недовольства соседей можно лишиться квартиры

Акценты
Есть как минимум три причины, которые могут привести собственника к потере своей квартиры. Его из нее просто выселят. Адвокат Олег Сухов рассказал, как это может случиться
Узнать больше

Сергей Захарчев: Если кукла этого достойна, пусть забирает славу!

Акценты
Год театра миновал, а в Рязани премьера следует за премьерой. Настоящим подарком к 23 февраля от театра кукол станет спектакль «Король-олень». Билеты...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+

БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Рязанское министерство отправило обращение в Минкульт РФ о ситуации с филиалом МГИК

Младшая дочь Стивена Спилберга захотела сниматься в порнофильмах

Аудиторы заявили о росте зарплат россиян за последние десять лет