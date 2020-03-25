Аркадий Фомин вручил награды областной Думы

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25 марта председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин вручил награды регионального парламента. Об этом сообщает сайт облдумы.

За многолетний добросовестный труд в сфере здравоохранения ценным подарком поощрена врач-анестезиолог Антонина Текучева. Она 38 лет проработала врачом анестезиологом-реаниматологом в больнице «Скорой медицинской помощи»,сейчас находится на заслуженном отдыхе. Аркадий Фомин подчеркнул, что сейчас с переездом в новое здание коллектив БСМП получил возможность работать в хороших условиях и пообещал, что после снятия карантинных ограничений поспособствует проведению для сотрудников-ветеранов экскурсии в новое здание больницы.

Почетная грамота за большой личный вклад в развитие культуры и искусства региона вручена члену Союза художников России Владимиру Янаки. При его непосредственном участии в стенах регионального парламента готовится выставка детского рисунка «Победа глазами детей».