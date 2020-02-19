Аркадий Фомин обсудил с жителями Мосолово проекты местных инициатив

Председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин обсудил с жителями Мосолово Шиловского района проекты местных инициатив. Об этом сообщает сайт облдумы.

Жители рассказал, что подали две заявки на участие в региональной программе поддержки местных инициатив, одна из которых касается ремонта асфальтобетонного покрытия по улице Колбасина – дорога ведёт к парку Победы, месту отдыха селян, вторая – ремонта дороги по улице Революции, которая соединяет социально-значимые объекты: отделение почтовой связи, дом культуры, детскую и взрослую библиотеки.

Аркадий Фомин отметил, что данная программа очень востребована у рязанцев.

– Благодаря программе решаются вопросы местного значения, и важно поддерживать жителей, которые хотят участвовать в благоустройстве своих поселений, — подчеркнул Фомин.

Он также сообщил, что в текущем году запланирован ремонт дороги по улице Больничной, которая по инициативе мосоловцев войдет в региональную программу «Дорожное хозяйство и транспорт».

При формировании бюджета региона на 2020-2022 годы депутаты областной Думы предложили на 30 млн. рублей увеличить средства, выделяемые в 2020 году на поддержку муниципальных инициатив. В итоге финансирование на эти цели составило 180 млн. рублей.