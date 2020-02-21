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Аркадий Фомин обсудил с многодетными семьями введение сохранной нормы для прожиточного минимума

Председатель Рязанской областной Думы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» во вторник, 18 февраля, побеседовал с членами Шиловского Совета многодетных матерей. Такие встречи проходят на регулярной основе. На этот раз главными темами стали: организация питания школьников, законодательная инициатива фракции «Единая Россия» в областной Думе о введении сохранной нормы в региональный закон о прожиточном минимуме, улучшение жилищных условий многодетных семей через механизм льготной ипотеки, строительство детских площадок в районном центре.

Аркадий Фомин рассказал об инициативе Президента РФ по обеспечению детей начальной школы обязательными бесплатными горячими завтраками, об увеличении финансирования на эти цели. Он акцентировал внимание на том, что питание должны получать все учащиеся с 1-го по 4-й класс с учетом индивидуальных особенностей и медицинских показаний.

– Сейчас для детей, которым требуется особое меню, предоставить горячее питание сложно, но с 1 сентября мы эту задачу будем решать. Здесь необходимо наладить взаимодействие с родителями, они должны сообщить, какие противопоказания у ребенка есть, а администрация школы обеспечить то, что ему необходимо, – сказал Аркадий Фомин.

Также речь шла о порядке возмещения бесплатных горячих завтраков родителям, чьи дети по состоянию здоровья обучаются на дому, и предоставлении бесплатных обедов для старших школьников из льготных категорий. Говоря о мерах социальной поддержки, Аркадий Фомин отметил, что люди часто ими не пользуются, потому что о них не знают.

– Каждой многодетной семье необходимо адресно предоставить информацию о мерах социальной поддержки. Здесь должны поработать и члены Совета и администрация, – добавил парламентарий.

Кроме того, Председатель областной Думы предложил подойти к вопросу шире и создать механизмы информирования многодетных по всему спектру возможностей, которые могут использовать семьи. В частности, можно организовать обучающее мероприятие по льготной ипотеке с приглашением представителей банков и строительных компаний.

Также он обсудил с членами Совета размер социальных выплат на третьего ребенка и последующих детей в 1-ом квартале 2020 года. Он зависит от величины прожиточного минимума, который меняется в зависимости от стоимости потребительской корзины за предыдущий квартал.

– Члены фракции «Единая Россия» в Рязанской областной Думе предложили ввести сохранную норму в закон о прожиточном минимуме. Это означает, что с принятием закона, величина прожиточного минимума в нашем регионе понижаться не сможет. При этом если он будет расти, социальные выплаты также увеличатся, – сообщил Аркадий Фомин.

Председатель Совета многодетных матерей Шиловского района Ольга Недосукова поблагодарила главу регионального парламента за внимание к их проблемам и отметила, что в последние годы в районе активно строятся детские и спортивные дворовые площадки, однако их по¬-прежнему недостаточно. Работу в этом направлении было решено продолжить с учетом пожеланий жителей.

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