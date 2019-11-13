Андрей Мельников: Бариатрическая операция – современный способ коррекции избыточного веса

В Рязанской городской клинической больнице №11 провели показательную операцию по мини-гастрошунтированию. Пациента с лишним весом и диабетом 2 типа прооперировал бариатрический хирург Андрей Мельников. На счету у специалиста высшей категории более 9 лет успешной практики. Корреспондент РИА «7 новостей» пообщался с хирургом и его пациентами, а также своими глазами увидел бариатрическую операцию по уменьшению желудка.

С июня 2018 года такие операции успешно выполняются в Бариатрическом отделении ГКБ №11. Еженедельно Андрей Мельников выполняет по 2-3 операции, за время существования в центре хирургическую помощь получили более 80 пациентов.

– Бариатрическая операция – современный хирургический способ коррекции избыточного веса и сопутствующих заболеваний, таких как гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца. Мы успешно применяем эти технологии на базе центра. Все операции выполняются лапароскопическим способом на современном оборудовании, что позволяет нашим пациентам очень быстро восстановиться – буквально через 3-5 дней мы отпускаем их домой, – рассказал Андрей Мельников.

Наибольшей популярностью в Рязани пользуются два вида операция – продольная резекция желудка и гастрошунтирование. В первом случае у пациента отрезается часть желудка, орган превращается в узкую трубочку, которую можно сравнить с шариковой ручкой. При гастрошунтировании объём желудка уменьшается до 30 мл, движение пищи перенаправляется по кишечнику. В итоге у пациента не только уменьшается потребность в пище, но и снижается всасываемость жиров и углеводов.

По словам бариатрического хирурга, операция подбирается индивидуально в зависимости от возраста, обмена веществ, а также ряда сопутствующих заболеваний. Для пациентов старшего возраста предпочтительнее оказывается продольная резекция желудка, поскольку она снижает вероятность развития дефицита нужных веществ. При сахарном диабете 2 типа, повышенном холестерине или ишемической болезни сердца оптимально гастрошунтирование.

На операцию приехал мужчина с избыточным весом (173 кг), который несколько лет страдает диабетом 2 степени. Из-за лишнего веса у него также развились гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца и синдром обструктивного апноэ сна (остановка дыхания более чем на 10 секунд во время сна).

– Наша задача – выполнить гастрошунтирование и перенаправить движение пиши, чтобы пациент смог сбросить лишний вес и снизить нагрузку на организм, – отметил Андрей Мельников.

Пока пациент находился под общим наркозом, ему ввели специальное оборудование через 5 небольших проколов на брюшной стенке. Размер каждого надреза – до 1,5 см. Операцию выполнили с помощью изображения, выведенного на монитор. Средняя длительность гастрошунтирования – около 2 часов.

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Эффективность операции в Бариатрическом отделении определяется не только по количеству сброшенных килограммов, но и по состояние текущих заболеваний и эмоциональному состоянию.

– Главное – изменение качества жизни пациента. Когда мы видим его до операции и после, нам недостаточно только внешних изменений. Пациенты рассказывают о своей реализации в семейной жизни или на работе. И это вдохновляет двигаться дальше, – добавил хирург.

Бариатричекая хирургия пользуется большей популярностью у женщин (примерно три четверти всех пациентов – женщины). Андрей Мельников объясняет это тем, что прекрасная половина внимательнее мужчин относятся к своему внешнему виду и здоровью. Средний возраст пациентов – от 30 до 40 лет. Однако есть и совсем молодые пациенты (18 лет и старше), а также люди пенсионного возраста, которым избыточный вес мешает полноценно жить.

Надежда на момент операции весила 165 кг. Она приехала на консультацию к Андрею Мельникову в конце прошлого года, посоветовавшись с родственниками. Из-за избыточного лишнего веса у женщины появились проблемы с суставами и давлением. 10 декабря 2018 года в ГКБ №11 ей сделали продольную резекцию желудка.

– Я носила 70 размер, а сейчас я будто сбросила с себя лишнего человека, который сидел на шее. Сейчас я вешу 89,5 кг, – сказала она.

Сейчас женщине 62 года. Она рассказала, что в молодые годы не была очень худенькой, но при постоянных занятиях спортом носила 50-52 размер. Вес стал подниматься после серьёзной травмы в 2009 году.

За 11 месяцев с момента операции героиня сбросила более 75 кг и не собирается останавливаться на достигнутом, впереди ещё 15 кг. С собой женщина принесла те самые брюки, в которых приходила на операцию, а также фотографии.

– Теперь я отдельно, а жир – отдельно. Не скажу, что в чём-то себя ограничивала, потому что я просто не ем то, что желудок не воспринимает, – мучное, майонез и некоторые колбасные изделия.

Она также рассказала, что до операции стеснялась своего веса, а затем взглянула на ситуацию с другой стороны, осознав, что лишний вес – болезнь, от которой нужно избавляться. Сейчас она ведёт активный образ жизни, каждую неделю ходит в аквапарк, проводит много времени с друзьями и носит обувь на невысоком каблуке.

Ещё одна героиня Елена пришла на операцию три месяца назад с весом в 116 кг. За это время отметка на весах снизилась до 101 кг. С лишним весом женщина боролась с 15 лет.

– До операции я пробовала всевозможные способы похудения. Но чтобы держать вес в рамках, необходимо ограничивать себя всегда, иначе вес вернётся. Почти всю жизнь я боролась с лишним весом и ощущение, когда платье висит в шкафу почти 15 лет, а ты всё ждёшь, что оно будет тебе «как раз», и вот ты его надеваешь, а оно велико – непередаваемо! – рассказала Елена.

После операции героиня стала питаться дробно – часто и понемногу (не более 100 г за один приём пищи). Теперь вес будет снижаться на протяжении полутора лет в среднем до отметки в 75-80 кг.

– Я не жалею, что решилась на операцию, и думаю, что не буду жалеть, – поделилась она.

Отметим, что в этом году бариатрические операции вошли в Программу госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи – то есть в ближайшее время могут выполняться за государственный счёт пациентам, страдающим ожирением и диабетом 2 типа.