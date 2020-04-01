Анализы ещё трёх рязанцев на коронавирус направлены в Москву на подтвержение

-

Оперативная группа правительства сообщила данные о распространении коронавируса в Рязанской области по состоянию на 13 часов. На данный момент в регионе официально подтверждено 4 случая заболевания.

Сообщается, что трое заболевших вернулись из заграничных поездок. Ещё одна женщина приехала в Рязань из Москвы, она контактировала с заболевшим коронавирусной инфекцией.

Анализы ещё трех человек направлены в Москву на подтверждение.

В целом на 13.00 1 апреля 2020 года поступила информация о 1825 гражданах, прибывших из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции. 1163 человека на контроле у врачей, 662 прошли обследование и признаны здоровыми.