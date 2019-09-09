На главную Рязань Общество Аналитики подсчитали, сколько зарабатывает главный конструктор в Рязани
РязаньОбщество

Аналитики подсчитали, сколько зарабатывает главный конструктор в Рязани

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob проанализировал зарплаты главных конструкторов в 70 крупнейших городах России, в том числе в Рязани. 

Так, по данным Superjob, главный конструктор в этом городе в среднем получает 91 000 рублей, когда его коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 145 000 рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге  – 126 000 рублей в месяц.

В соседних крупных городах зарплата представителей данной профессии достигает следующих показателей: Владимир – 87 000 рублей, Тула – 93 000 рублей, Липецк, Тамбов – 80 000 рублей в месяц.

Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Морские свинки: цена заложена в названии. 155 финансовых историй

На участке улицы Маяковского в Рязани запретят парковаться

В Рязани открылась передвижная выставка, посвящённая казачеству