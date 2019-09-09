Аналитики подсчитали, сколько зарабатывает главный конструктор в Рязани

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob проанализировал зарплаты главных конструкторов в 70 крупнейших городах России, в том числе в Рязани.



Так, по данным Superjob, главный конструктор в этом городе в среднем получает 91 000 рублей, когда его коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 145 000 рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге – 126 000 рублей в месяц.



В соседних крупных городах зарплата представителей данной профессии достигает следующих показателей: Владимир – 87 000 рублей, Тула – 93 000 рублей, Липецк, Тамбов – 80 000 рублей в месяц.

