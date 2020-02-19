Администрация Рязани заявила об отсутствии в городе игорных заведений

В среду, 19 февраля, на заседании комитета по общественной безопасности и противодействию коррупции Рязанской гордумы администрация города отчиталась о мероприятиях по профилактике и пресечению распространения игорного бизнеса.

В ходе совместных рейдов с сотрудниками УМВД России по Рязанской области фактов незаконной организации игорного бизнеса не выявлено. Было проверено 18 объектов, проводился мониторинг рекламы.

Депутаты также рассмотрели отчёт о работе административных комиссий при администрации Рязани. В 2019 году комиссии составили более 4,5 тысяч протоколов о правонарушениях. Около 20% из них связаны с отсутствием на жилых домах номерных знаков, более 13% – с ненадлежащим содержанием фасадов зданий, 13% – с несоблюдением порядка проведения земляных работ.

Депутаты вновь вернулись к вопросу о необходимости ужесточения наказаний за парковку автомобилей на газонах, тротуарах и детских площадках. Председатель гордумы Юлия Рокотянская предложила депутатам выработать предложения по реализации этой инициативы.