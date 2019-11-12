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Администрация Рязани передала на утилизацию 630 кг отработанных батареек


Администрация Рязани передала на утилизацию 630 кг отработанных батареек. Об этом сообщает сайт администрации Рязани.
С 2017 года администрация города Рязани ежегодно участвует во Всероссийской экологической акции по сбору отработанных батареек от жителей города «Сдай батарейку – спаси планету». Главная цель акции – стремление сохранить окружающую среду для последующих поколений. Для сбора отработанных батареек администрацией города были установлены специализированные урны в крупных торговых центрах города, вузах и префектурах районов.
По итогам проведенных акций при участии жителей в разные годы было собранобатареек: в 2017 году – 960 кг; в 2018 году – 470 кг; в 2019 году – 630 кг.
Все собранные отработанные батарейки были переданы на утилизацию в организации, имеющие лицензию на право обращения с отходами I класса опасности.

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