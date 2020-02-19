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Администрация Рязани: местами в яслях обеспечено больше половины детей до 2 лет

В Рязани потребность в услугах дошкольного образования для детей до двух лет в 2019-2020 годах обеспечена на 59%. Об этом 19 февраля, на заседании комитета по социальным вопросам Рязанской городской Думы сообщила и. о. управления образования и молодёжной политики администрации Рязани Наталья Смирнова.

Смирнова отметила, что по сравнению с 2018 годом количество детей, получивших места в яслях, увеличилось благодаря  строительству новых детсадов и возведению пристроек к существующим детсадам. В 2019 году начато строительство пристроек к пяти садам, в 2020 году –  строительство детсада на 290 мест в ДПР-7. По прогнозам администрации, это должно улучшить ситуацию.

Сейчас большинство детских садов укомплектовано сверх нормативов наполняемости, суммарное превышение –  около 5 тысяч человек. Наибольшая потребность в местах в детсадах в микрорайонах Кальное, Семчино, центре города, ДПР-7 и других районах города. 

В очереди на 2020-2021 годы в ясли зарегистрировано более 4 тысяч детей до двух лет. Места будут предоставлены половине из них, сообщила Смирнова.

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