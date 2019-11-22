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22 рязанских фермера получат грантовую поддержку

13 начинающих фермеров и 3 семейных животноводческих фермы Рязанской области получат грантовую поддержку. Ещё 6 грантов будут направлены на развитие крестьянского (фермерского) хозяйства по программе «Агростартап».

Большинство победителей на средства грантов планируют развивать молочное и мясное животноводство, часть – заниматься производством меда, кролиководством и растениеводством. Общая сумма грантовой поддержки фермерских хозяйств в 2019 году составит около 83 млн. рублей.

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Как сообщает сайт регионального правительства, средства выделены из федерального и областного бюджетов.

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