В Рязанской облдуме подвели итоги сельскохозяйственного года



20 ноября в Рязанской областной Думе состоялся «правительственный час», посвящённый предварительным итогам сельскохозяйственного года. О результатах работы сельхозпроизводителей рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Борис Шемякин.

Он сообщил, что в области по сравнению с прошлым годом выросли урожаи зерна, масличных культур, производство молока и мяса. Рост урожаев и мясомолочного производства министр объяснил применением передовых технологий возделывания, современной техники и культур. По прогнозам, в 2020-м рост показателей по основным показателям в растениеводстве и животноводстве продолжится.

В ближайшие годы в Рязанской области будут реализованы 28 аграрных инвестпроектов на 76 млрд рублей. Приоритетами на ближайшие годы Шемякин назвал развитие перерабатывающей отрасли, продвижение продукции на внешние рынки, ввод в оборот необработанных земель, привлечение инвесторов, развитие малой кооперации.

Депутат Михаил Кривцов напомнил министру о просьбе депутатов Думы представить на их рассмотрение новую программу по развитию сельских территорий. Шемякин объяснил отсутствие программы тем, что на федеральном уровне не были приняты необходимые для её подготовки правовые акты. По его словам, программа будет разработана до конца текущего года.

Депутат Николай Митрохин поинтересовался, какие меры принимаются для ввода в оборот необработанных земель. Министр рассказал о планах увеличить субсидирование для аграриев, которые вводят в оборот неиспользуемые земли. Он также обратил внимание на разницу в объёмах ввода земель по районам и отметил необходимость делиться опытом в этой сфере.

По итогам «правительственного часа» депутаты примут постановление с о своими рекомендациями и поручениями.

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