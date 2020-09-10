Жителю Рязани вынесли приговор за кражу у своей бабушки

В четверг, 10 сентября, Рязанский районный суд вынес приговор ранее судимому жителю Рязани, укравшему золотые серьги у родной бабушки. Об этом сообщила пресс-служба суда.

В ходе следствия и суда было установлено, что нетрезвый гражданин М. гостил у своей бабушки. Когда женщина ушла в соседнюю комнату, он украл её золотые серьги.

– Своими преступными действиями М. причинил потерпевшей материальный ущерб на общую сумму 5598 рублей 22 копейки, который для последней является значительным, – говорится в сообщении пресс-службы суда.

В ходе суда рязанец признал свою вину и полностью раскаялся в содеянном.

С учётом всех обстоятельств дела суд признал мужчину виновным и приговорил к 1,5 годам лишения свободы условно.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.