Жителю Рязани вынесли приговор за кражу у своей бабушки

В четверг, 10 сентября, Рязанский районный суд вынес приговор ранее судимому жителю Рязани, укравшему золотые серьги у родной бабушки. Об этом сообщила пресс-служба суда.
В ходе следствия и суда было установлено, что нетрезвый гражданин М. гостил у своей бабушки. Когда женщина ушла в соседнюю комнату, он украл её золотые серьги.
В ходе суда рязанец признал свою вину и полностью раскаялся в содеянном.
С учётом всех обстоятельств дела суд признал мужчину виновным и приговорил к 1,5 годам лишения свободы условно.
Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.