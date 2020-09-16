Жительница Рязани стала «Российской красавицей 2020»

В понедельник, 14 сентября, в одном из лучших залов Москвы Golden palace состоялся финал конкурсов «Российская красавица 2020» и «Миссис Российская красавица 2020».

Рязанскую область на конкурсе представляли победительница регионального отбора «Российская красавица 2020, Рязань» Юлия Колесникова и Ковалевич Зоя, выступавшая в категории «Миссис».

По результатам всех конкурсных испытаний «Российской красавицей 2020» стала Юлия Колесникова. Это уже второй случай, когда главная корона конкурса вернулась в Рязань.

Зоя Ковалевич также выступила успешно и стала третьей Вице-миссис «Российская красавица 2020».