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Жительница Рязани стала «Российской красавицей 2020»

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В понедельник, 14 сентября, в одном из лучших залов Москвы Golden palace состоялся финал конкурсов «Российская красавица 2020» и «Миссис Российская красавица 2020».

Рязанскую область на конкурсе представляли победительница регионального отбора «Российская красавица 2020, Рязань» Юлия Колесникова и Ковалевич Зоя, выступавшая в категории «Миссис».

По результатам всех конкурсных испытаний «Российской красавицей 2020» стала Юлия Колесникова. Это уже второй случай, когда главная корона конкурса вернулась в Рязань.

Зоя Ковалевич также выступила успешно и стала третьей Вице-миссис «Российская красавица 2020».

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