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Новости РязаниОбщество

Заплатить налоги можно в любом почтовом отделении Рязанской области

Иван Федоров

Заплатить налоги можно в отделении почтовой связи при получении заказного письма с налоговой квитанцией.

Рязанская почта начала доставку уведомлений по налогу на имущество физических лиц, земельному и транспортному налогам жителям области, незарегистрированным в «Личном кабинете налогоплательщика».

Налоговые уведомления направляются рязанцам заказными письмами,вручение которых производится получателю под расписку. В том случае,если в момент доставки получателя не окажется дома, почтальон оставит извещение на получение заказного письма, по которому он сможет получить свое налоговое уведомление в почтовом отделении по месту жительства и здесь же оплатить налог.

Если у клиента оформлена простая электронная подпись, то письмо можно получить без заполнения извещения и предъявления паспорта.

В отделении Почты России также можно заплатить налоги и без бланка уведомления, для этого достаточно назвать оператору свой ИНН.

Второй вариант уплаты налогов – почтальону при доставке уведомления, воспользовавшись мобильным почтово-кассовым терминалом. Уточнить,есть ли такой терминал у вашего почтальона, можно по телефону почтового отделения.

Информацию о телефоне, адресе и режиме работы ближайшего почтового отделения можно узнать на официальном сайте Почты России pochta.ru или через мобильное приложение. Также на сайте компании и в мобильном приложении можно найти почтовое отделение, работающее по предварительной записи, и записаться на обслуживание.

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