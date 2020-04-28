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За неделю 18 рязанцев пожаловались на некачественную уборку подъездов

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В Рязани продолжают дезинфицировать подъезды жилых домов, детские и спортивные площадки. Специальным средством обрабатывают ручки входных дверей, лестничные поручни и кнопки лифтов.

Сотрудники, задействованные в этой работе, обязаны использовать индивидуальные средства защиты. В каждом подъезде должен быть график проведения дезинфекции и описанием процедуры.

Как сообщает сайт администрации города, за неделю на некачественную обработку или её отсутствие пожаловались 18 человек. Если в вашем доме не проводится дезинфекция, необходимо сообщить об этом по телефонам:

– в свою управляющую компанию;
– в оперативно-диспетчерский отдел управления энергетики и ЖКХ – 25-48-69;
– в Государственную жилищную инспекцию Рязанской области – 21-78-40, 21-78-41, 21-78-24;
– на горячую линию Управления Роспотребнадзора по телефонам – 8 (800) 100-22-62, (4912) 50-64-87;
– единой диспетчерской службы управления ГОиЧС города Рязани – 55-00-41.

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