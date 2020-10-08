Юлия Рокотянская поздравила почетного гражданина Рязани Михаила Малахова и вручила ему памятный знак

В четверг, 8 октября, Юлия Рокотянская поздравила с днем рождения почетного гражданина нашего города Михаила Малахова. Глава муниципального образования также вручила мужчине памятный знак «952-летия Рязани», сообщает пресс-служба городской думы.

— Своим трудом Вы прославляете наш город. От всей души благодарю вас за неравнодушный подход к тому делу, которому вы служите, за просветительскую работу, которую ведете. Желаю вам здоровья, бодрости духа и реализации задуманных проектов, — поздравила Рокотянская.

Михаил Малахов — ученый и общественный деятель, председатель Рязанского областного отделения Русского географического общества. Более 40 лет своей жизни он посвятил организации экспедиций в различные точки мира.

В 1995 году Михаил Георгиевич вместе с канадцем Ричардом Вебером совершил впервые в истории полярных экспедиций уникальный автономный поход от Канады до Северного полюса и назад, за что ему было присвоено звание Героя России. В 1998 — 2003 годах Михаил Малахов был организатором экологической очистки российской антарктической станции «Беллинсгаузен». Михаил Малахов — кавалер орденов «Дружбы народов», «За личное мужество», отмечен правительственными наградами Канады, носит звания «Почетный полярник», «Почетный радист». Его имя занесено в Книгу рекордов России.