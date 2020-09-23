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Мой Бизнес. Рязанская областьНовости РязаниОбществоТоп новость

Всё начинается с кофе

Иван Федоров

Кофейня Tigris Coffee радует бодрящими напитками всех посетителей коворкинга Рязанского инновационного научно-технологического центра.

Финалист регионального этапа Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России – 2020», основатель бренда Tigris Coffee Буренин Илья считает: кофейный бизнес – это не только про кофе, но и про настроение. Вот уже несколько лет главное дело в его жизни – дарить людям позитивные эмоции.

Илья планирует открывать несколько кофеен в Рязани и развивать кофейный бизнес. А в 2021 году хочет сформировать франшизу, и тогда Tigris Coffee может выйти за пределы Рязанской области.

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