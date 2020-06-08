Врачи Рязанской ОКБ назвали «впечатляющими» результаты исследований препаратов от коронавируса

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Врачи Рязанской областной клинической больницы назвали «впечатляющими» результаты исследований препаратов от коронавируса. Об этом на своей странице в соцсети сообщил главный врач ОКБ Дмитрий Хубезов.

Испытания трёх новых препаратов в пяти больницах страны, в том числе в Рязанской ОКБ, начались на прошлой неделе. ,

Один из препаратов создан на основе фавипиравира — лекарства, изобретенного в Японии. Ещё два препарата рассчитаны на пациентов с тяжёлым течением заболевания. Рязанская ОКБ первая из всех клинических центров включила в протокол исследования уже троих пациентов.

Кроме того, есть успехи в лечении с применением гипербарической оксигенации — метода, который спасает пациентов от самого тяжелого следствия коронавирусной инфекции — недостатка кислорода, рассказал Хубезов. Пациента помещают в герметичную камеру, где создается повышенное давление кислорода. У человека внутри увеличивается содержание кислорода в крови, органах и тканях, в 5, а иногда и в 10 раз. Сразу же уменьшается одышка, улучшается общее самочувствие, снижается температура тела. Оборудование для гипербарической оксигенации есть не в каждом регионе страны, отметил главврач. В Рязанской области им располагает только ОКБ.