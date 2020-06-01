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В ТРЦ «М5 Молл» прокомментировали возможное начало работы в полноформатном режиме

7info
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Торговый центр «М5 Молл» в Рязани пока не может работать в полноформатном режиме. Об этом сообщается в группе ТРЦ в социальной сети ВКонтакте.

Жительницы Рязани поинтересовались, когда откроется магазин ZARA. Напомним, что с 1 июня в регионе разрешена работа магазинов, торгующих непродовольственными товарами. Но с некоторыми ограничениями. В частности, площадь торгового зала должна быть не более 400 кв метров, кроме того, торговая точка должна иметь отдельный вход с улицы.

– К сожалению, в ТРЦ «М5 Молл» нет магазинов, которые удовлетворяют всем этим требованиям, – говорится в сообщении в группе торгового центра. – Поэтому говорить об открытии «М5 Молл» в полноформатном режиме можно будет только после новых смягчений ранее установленных ограничений со стороны руководства области.

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