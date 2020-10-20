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Новости РязаниОбщество

В среду в двух рязанских районах массово отключат свет

Елена Лобанова

В среду, 21 октября, в двух рязанских районах массово отключат свет, сообщает пресс-служба администрации города. 

Все из-за того, что ООО «Ландшафт-Строй» будет обрезать деревья в Московском районе и Канищеве. Так, с 9:00 до 16:30 света не будет по следующим адресам: 

Улица Ленпоселок (Канищево), дома № 1 — 31, 35, 38 — 73; 

Улица Дорожная (Канищево), дома № 1 — 18, 22, 24а, 21 — 41 (нечетная сторона); 

Улица Советская (Канищево), дома № 1 — 77; 

Улица Новая (Московский район), дома № 1 — 5; 

Улица Колхозная (Канищево), дома № 1 — 53а; 

Улица Интернациональная, дом № 5; 

Улица Хрюкина, дома № 1 — 70; 

Улица Вишневый переулок, дома № 1 — 15; 

Улица 1 Мая, дома № 1 — 77; 

Улица Сенной переулок, дома № 1 — 18, 10, 12; 

Улица Луговая, дома № 1 — 48; 

Улица Свободы (Московский район), дома № 1  — 140; 

Улица Семчин Лоск, дома № 5, 9; 

Улица Преображенская;

ТСН «Красная горка».

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