В среду в двух рязанских районах массово отключат свет

В среду, 21 октября, в двух рязанских районах массово отключат свет, сообщает пресс-служба администрации города.
Все из-за того, что ООО «Ландшафт-Строй» будет обрезать деревья в Московском районе и Канищеве. Так, с 9:00 до 16:30 света не будет по следующим адресам:
Улица Ленпоселок (Канищево), дома № 1 — 31, 35, 38 — 73;
Улица Дорожная (Канищево), дома № 1 — 18, 22, 24а, 21 — 41 (нечетная сторона);
Улица Советская (Канищево), дома № 1 — 77;
Улица Новая (Московский район), дома № 1 — 5;
Улица Колхозная (Канищево), дома № 1 — 53а;
Улица Интернациональная, дом № 5;
Улица Хрюкина, дома № 1 — 70;
Улица Вишневый переулок, дома № 1 — 15;
Улица 1 Мая, дома № 1 — 77;
Улица Сенной переулок, дома № 1 — 18, 10, 12;
Улица Луговая, дома № 1 — 48;
Улица Свободы (Московский район), дома № 1 — 140;
Улица Семчин Лоск, дома № 5, 9;
Улица Преображенская;
ТСН «Красная горка».