В Спасске-Рязанском новый глава администрации

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Новым главой администрации Спасска-Рязанского стал Владимир Лебин. Его кандидатуру в среду, 17 июня, утвердили депутаты местного городского Совета. Об этом сообщает сайт издательства «Пресса».

Лебин ранее работал инженером в отделе ЖКХ администрации. До 15 июня обязанности главы исполняла Татьяна Белова, но затем написала заявление о сложении полномочий по собственному желанию.

Депутаты уже обратились к новому главе с рядом насущных вопросов. Ему надо разобраться с вывозом мусора, решить проблему несанкционированной торговли, разобраться с покосом травы.

Сам Лебин пообещал работать на благо и процветание города вместе с народными избранниками.