В Скопинском районе отметили День Государственного Флага России

22 августа отмечался День Государственного флага Российской Федерации. Накануне праздника учебные заведения Скопинского района организовали ряд мероприятий, посвящённых этому событию: концерт в Ильинской школе, флешмоб в Побединской, викторины и информационные часы в филиалах Горловской школы, а в Павелецкой СОШ №1 – конкурс рисунков.

Помимо этого, к общему действу подключились и волонтеры, которые на улицах своих поселков, сел и деревень раздавали прохожим ленточки в цветах национального флага.

Основная цель, которую ставят перед собой организаторы – напомнить своим согражданам о важности и значении государственных символов России.