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В Скопине уличная собака покусала шестерых детей

7info
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Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело после нападения собаки на детей в Скопине. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Рязанской области.

Инцидент случился днём во вторник, 16 июня, на территории Автозаводского района. Собака напала на детей в возрасте от 6 до 12 лет. В результате пострадали шестеро детей. После оказания медицинской помощи пятерых отпустили домой, одного оставили под наблюдением врачей в больнице. 

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Регулировать численность безнадзорных животных в городе должны местные власти, но нападение собак на детей показывает, что эта работа ведётся ненадлежащим образом. 

На место происшествия выезжал руководитель следственного управления Следственного комитета РФ по Рязанской области Владимир Никешкин.

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