В Рыбном продолжается реконструкция местного стадиона

В Рыбновском районе продолжается реконструкция футбольного поля. Об этом сообщила пресс-служба Минспорта Рязанской области.
Работы на стадионе в Рыбном проводятся в рамках регионального проекта «Спорт-норма жизни в Рязанской области» федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». Уже уложен газон, ведутся работы по укладке беговых дорожек.
– Искусственная трава по качеству будет не хуже покрытия стадионов, на которых проводился чемпионат мира по футболу 2018, – говорится в сообщении Минспорта Рязанской области. – Газону не страшен снег: подогрев топит его, вода утекает через дренаж. Эксплуатировать поле в полную силу планируется после модернизации здания стадиона.
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