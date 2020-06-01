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В Рыбном продолжается реконструкция местного стадиона

7info
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В Рыбновском районе продолжается реконструкция футбольного поля. Об этом сообщила пресс-служба Минспорта Рязанской области. 

Работы на стадионе в Рыбном проводятся в  рамках регионального проекта «Спорт-норма жизни в Рязанской области» федерального проекта «Спорт –  норма жизни» национального проекта «Демография». Уже уложен газон, ведутся работы по укладке беговых дорожек. 

– Искусственная трава по качеству будет не хуже покрытия стадионов, на которых проводился чемпионат мира по футболу 2018, – говорится в сообщении Минспорта Рязанской области. – Газону не страшен снег: подогрев топит его, вода утекает через дренаж. Эксплуатировать поле в полную силу планируется после модернизации здания стадиона.

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