В Рязанской облдуме обсудили подготовку кадров в профессиональных образовательных учреждениях

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В среду, 27 мая, в Рязанской областной Думе состоялся «правительственный час» на тему «Анализ итогов мониторинга качества подготовки кадров профессиональными образовательными организациями Рязанской области за 2019 год». На вопросы депутатов ответила министр образования и молодежной политики Ольга Щетинкина. об этом сообщает пресс-служба облдумы.

Она сообщила, что в ходе анализа в ТОП-500 по стране вошли три областных учреждения: технологический и медицинский колледжы, колледж электроники. Рязанская область заняла 7 место в ЦФО по количеству учреждений среднего профессионального образования, входящих в ТОП-500 по РФ. В этом списке и федеральные учреждения: медицинский и агротехнологический университеты.

В региональном рейтинге ТОП-10 лучшими стали: политехнический, медицинский, железнодорожный, технологический колледжы и колледж электроники, а также медицинский, агротехнологический и радиотехнический университеты, Сасовское летное училище гражданской авиации, филиал Петербургского государственного университета путей сообщения.

По словам главы ведомства, среднее профессиональное образование приобретает все большую популярность среди выпускников. В первый год после окончания обучения доля их трудоустройства составила 66,3%, что на 4,17% выше среднероссийского показателя (62,13%). Средняя заработная плата выпускников составляет 21,68 тыс. рублей.

Депутаты интересовались уровнем ресурсного обеспечения в системе СПО, участием предприятий в обновлении материально-технической базы учреждений, качеством профориентационной работы. Отвечая на вопрос депутата Татьяны Гусевой об эффективности использования производственных мощностей предприятий для обучения студентов, Ольга Щетинкина отметила, что существуют программы, которые позволяют подстроить подготовку специалистов под запросы конкретного работодателя.

Депутат Татьяна Манакина подняла проблему дефицита кадров средних медицинских работников, который наблюдается как в городских, так и сельских учреждениях здравоохранения, предложив усилить профориентационную работу. Министр подчеркнула, что для решения вопроса в ряде муниципалитетов в рамках Центров профориентации организована подготовка по специальности «медицинская сестра». В качестве примера она назвала Михайловский район. Не менее важный момент, по ее мнению, заключается в введении целевого обучения в организациях СПО по данному направлению.

По итогам обсуждения будет подготовлен проект постановления, которое депутаты рассмотрят на заседании Думы.