Понедельник, 1 июня, 2020
8 C
Рязань
type here...
Поиск по сайту

В Рязанской области живёт почти 200 тысяч детей

7info
Изображение Daniela Dimitrova с сайта Pixabay
-

По предварительной оценке на 1 января 2020 года численность детей в возрасте до 18 лет в Рязанской области составила 196,8 тыс. человек (или 17,7% от общей численности населения). Из них дети в возрасте 0-6 лет – 80,0 тыс. человек, в возрасте 7-14 лет – 87,4 тыс. человек и подростки в возрасте 15-17 лет – 29,4 тыс. человек. Об этом 1 июня, в Международный день защиты детей, сообщил Рязаньстат.

Среди всех возрастных групп детей и подростков отмечается численное превосходство мальчиков. Подавляющее большинство детей области (72,9%) проживает в городах и поселках городского типа, из них две трети – жители областного центра.

В 2019 году выявлено 364,6 тыс. случаев первичной заболеваемости детей и подростков в возрасте 0-17 лет. По сравнению с 2018 годом отмечено снижение первичной заболеваемости от болезней органов дыхания, крови, нервной системы, глаза, костно-мышечной системы и соединительной ткани, врожденных аномалий, мочеполовой системы, инфекционных и паразитарных болезней.

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram
‡агрузка...
Комментарии для сайта Cackle

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Аркадий Фомин рассказал Дмитрию Медведеву об итогах электронного голосования

Власть
Рязанская область вошла в число лидеров по количеству зарегистрированных кандидатов и количеству проголосовавших избирателей.
Узнать больше

В Рязанской области живёт почти 200 тысяч детей

Новости Рязани
По предварительной оценке на 1 января 2020 года численность детей в возрасте до 18 лет в Рязанской области составила 196,8 тыс. человек...
Узнать больше

Николай Любимов: В Рязанской области ведётся большая работа по защите прав и интересов детей

Власть
Рязанской области Николай Любимов поздравил рязанцев с Международным днём защиты детей. Уважаемые жители Рязанской области! Поздравляю Вас с Международным...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Обследование на коронавирус уже прошли 7966 рязанцев

COVID-19
По данным на утро понедельника, 1 июня, в Рязанской области зарегистрировано 3508 случаев заражения COVID-19. На сегодняшний день известно...
Узнать больше

Самый маленький в 2019 году новорождённый рязанец весил всего 472 грамма

Новости Рязани
В 2019 году в Рязанской области родилось 9236 младенцев, в том числе 113 двоен и одна тройня. Об этом сообщил Рязаньстат.
Узнать больше

Что ожидает рязанцев 1 июня?

Новости Рязани
1 июня в Рязани день особенный. Это не только день начала лета, но и день, когда в Рязанской области начнётся первый этап снятия ограничений из-за коронавируса. Для многих – начало возвращения к нормальной жизни.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Какие законы вступают в силу в июне

Акценты
В июне вступают в силу сразу несколько новых законов. Некоторые из них реально упростят жизнь россиян.
Узнать больше

Вопросы и ответы о выплатах в 5 тысяч рублей на детей до 3 лет

Акценты
Отделение Пенсионного фонда РФ по Рязанской области подготовило материал, в котором рассказывается о выплатах 5 тысяч рублей на детей до 3 лет. 
Узнать больше

Как подготовить щенка к первому походу к ветеринару

Акценты
Маленькие щенки часто боятся ветеринаров так, как мы в детстве боимся зубных врачей. Новое место, резкие запахи лекарств и других животных, незнакомые...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+