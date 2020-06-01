В Рязанской области живёт почти 200 тысяч детей

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По предварительной оценке на 1 января 2020 года численность детей в возрасте до 18 лет в Рязанской области составила 196,8 тыс. человек (или 17,7% от общей численности населения). Из них дети в возрасте 0-6 лет – 80,0 тыс. человек, в возрасте 7-14 лет – 87,4 тыс. человек и подростки в возрасте 15-17 лет – 29,4 тыс. человек. Об этом 1 июня, в Международный день защиты детей, сообщил Рязаньстат.

Среди всех возрастных групп детей и подростков отмечается численное превосходство мальчиков. Подавляющее большинство детей области (72,9%) проживает в городах и поселках городского типа, из них две трети – жители областного центра.

В 2019 году выявлено 364,6 тыс. случаев первичной заболеваемости детей и подростков в возрасте 0-17 лет. По сравнению с 2018 годом отмечено снижение первичной заболеваемости от болезней органов дыхания, крови, нервной системы, глаза, костно-мышечной системы и соединительной ткани, врожденных аномалий, мочеполовой системы, инфекционных и паразитарных болезней.