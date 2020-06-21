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За минувшие сутки в Рязанской области выявлено ещё 49 случаев заражения коронавирусом. Об этом в воскресенье, 21 июня, сообщила оперативная группа регионального правительства.

По подсчётам опергруппы, с начала пандемии COVID-19 в Рязани и области выявлен уже у 4808 человек.

Также сегодня стало известно о том, что ещё 47 положительных тестов на коронавирус находятся на подтверждении в Минздраве. С учётом условно заражёных, под контролем врачей в регионе сейчас находятся 4855 жителей.