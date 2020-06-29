В Рязанской области выявлен ещё 41 случай заражения коронавирусом

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В понедельник, 29 июня, оперативная группа правительства Рязанской области сообщила новые данные о числе заболевших коронавирусом рязанцев. В сообщении отмечается, что в регионе выявлен ещё 41 случай заражения.

Таким образом, с начала пандемии COVID-19 подтвердился у 5154 жителей Рязани и области.

Ещё 43 положительных теста находится на подтверждении регионального Минздрава. Вместе с этими людьми, считающимися условно заражёнными, на контроле у медиков находятся 5197 человек.